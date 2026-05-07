Uno studio internazionale sta indagando una forma rara di epilessia, con particolare attenzione a un tipo di attività elettrica anomala nel cervello. La ricerca si concentra sui motivi per cui questa condizione non risponde ai trattamenti medici tradizionali e analizza come l’eccessiva attività elettrica possa compromettere le cellule nervose. La guida dello studio viene condotta in un centro specializzato, coinvolgendo ricercatori di diverse nazioni.

?? Cosa scoprirai Perché il Norse non risponde ai trattamenti medici standard? Come può l'iperattività elettrica danneggiare le cellule nervose dei pazienti? Cosa accade quando i medici non trovano la causa della crisi? Come può Baggiovara guidare la ricerca insieme a Yale e Parigi??? In Breve Studio coinvolge 40 ospedali tra Canada, Stati Uniti ed Europa dal 2013 al 2025. Il 50% dei casi di Norse non presenta una causa specifica identificabile. Silvio Di Tella e Marco Vinceti sottolineano i .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Epilessia rara: Baggiovara guida lo studio globale contro il Norse

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