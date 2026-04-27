Unbias | l’Unibas guida la sfida globale contro lo spreco di azoto
L’Università di Basilicata ha ottenuto un finanziamento di 2,5 milioni di euro per il progetto internazionale AgNUE, dedicato alla riduzione dello spreco di azoto in ambito agricolo. Il centro di ricerca situato a Matera si occuperà di monitorare i livelli di azoto nelle pratiche agricole, con l’obiettivo di individuare soluzioni per un uso più efficiente delle risorse. La collaborazione coinvolge diversi partner internazionali nel settore della sostenibilità agricola.
?? Cosa sapere L'Unibas riceve 2,5 milioni di euro per guidare il progetto internazionale AgNUE. Il centro operativo a Matera monitorerà l'azoto per ridurre gli sprechi agricoli. L'Università della Basilicata riceve 2,5 milioni di euro per guidare una rete internazionale che monitorerà l'uso dell'azoto nei campi, con un centro operativo strategico situato nella provincia di Matera. Il progetto AgNUE (Agricultural nitrogen use efficiency platform), sostenuto da un finanziamento complessi .🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Parkinson: la sfida globale contro una sfida che colpisce 6 milioniIn occasione dell’11 aprile, la comunità globale si riunisce per osservare la Giornata Mondiale del Parkinson, un appuntamento volto a incrementare...
In Italia pochi progressi contro lo spreco di ciboIn Italia si fanno pochi progressi contro lo spreco di cibo, denuncia il Wwf in occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco...