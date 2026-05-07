Epidemia di hantavirus dopo il primo decesso il capitano della nave MV Hondius disse | Non è infettivo

Dopo il decesso di un passeggero a bordo della nave MV Hondius lo scorso 12 aprile, il capitano ha affermato che la morte era dovuta a cause naturali e che il medico aveva assicurato che l’uomo “non era infettivo”. Questa dichiarazione è arrivata poco dopo l’accertamento della morte e prima che si diffondessero notizie di un’epidemia di hantavirus tra i passeggeri. La situazione ha suscitato attenzione tra i membri dell’equipaggio e i viaggiatori presenti sulla nave.

Lo scorso 12 aprile, dopo il decesso di un uomo a bordo della MV Hondius, il capitano della nave da crociera rassicurò i passeggeri dicendo la morte era sopraggiunta per "cause naturali" e che il medico aveva garantito che il soggetto "non era infettivo". A bordo invece si è diffusa un'epidemia di hantavirus.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Primo contagiato in Svizzera dopo la crociera dell’orrore: cresce l’allarme per l’hantavirus sulla nave MV HondiusSi allarga il caso della nave da crociera MV Hondius, al centro di un’emergenza sanitaria internazionale dopo un focolaio di hantavirus che ha già... Hantavirus: primo caso in Svizzera dopo la crociera della MV Hondius? Cosa scoprirai Come può un virus trasmesso da roditori colpire passeggeri su una nave? Chi sono i passeggeri a rischio monitorati dalle autorità... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Hantavirus, che cos'è la malattia trasmessa dai topi: come si contrae e quali sono i sintomi; Hantavirus: sintomi, trasmissione e il caso sulla nave da crociera MV Hondius; Hantavirus, cos'è la malattia trasmessa dai topi: sintomi e cosa sapere; Hantavirus, il virus trasmesso dai roditori. Come si contrae e che cosa sappiamo dopo il focolaio sulla nave da crociera. Epidemia di hantavirus, dopo il primo decesso il capitano della nave MV Hondius disse: Non è infettivoLo scorso 12 aprile, dopo il decesso di un uomo a bordo della MV Hondius, il capitano della nave da crociera rassicurò i passeggeri dicendo la morte era ... fanpage.it 40 passeggeri della nave dell’hantavirus erano già scesi in segreto: le autorità li cercano in tutto il mondoQuaranta passeggeri della MV Hondius erano già sbarcati a Sant'Elena. Le autorità olandesi li cercano in tutto il mondo. Atterrato a Schiphol il terzo evacuato. blogsicilia.it Mercoledì tre pazienti sono stati evacuati dalla nave da crociera al largo di Capo Verde a causa di un'epidemia di hantavirus e trasportati in aereo nei Paesi Bassi. In Svizzera, intanto, è stato confermato un nuovo caso. La nave da crociera con circa 150 perso - facebook.com facebook L'OMS spiega che l'epidemia di hantavirus su una nave da crociera probabilmente è dovuta ad una trasmissione da uomo a uomo attraverso contatti stretti. Il primo caso è stato probabilmente infettato prima di imbarcarsi sulla nave, al momento ancorata al lar x.com