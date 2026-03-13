Nel 2024 in Calabria ci sono 10.967 lavoratori domestici regolari, tra colf e badanti, con un calo del 25% rispetto all’anno precedente. Nonostante questa diminuzione, sono stati investiti circa 329 milioni di euro in questo settore. La cifra evidenzia la presenza di un settore importante, che coinvolge molte famiglie e riguarda diverse zone della regione.

La Calabria registra nel 2024 un totale di 10.967 lavoratori domestici regolari, un dato che rivela una complessa realtà sociale ed economica lontana dai luoghi comuni. Mentre il numero dei datori scende del 24,9% rispetto al triennio precedente, emerge un quadro in cui la regolarizzazione fatica a decollare nonostante gli sforzi istituzionali. La regione vede una prevalenza femminile tra i lavoratori (83,6%) e una composizione mista tra italiani e stranieri, con un impatto economico stimato in 329 milioni di euro sul Pil regionale. L’analisi incrociata dei dati Inps mostra come la flessione negativa interessi sia le colf (-25,1%) che le badanti (-26,8%), segnalando un cambiamento strutturale nelle abitudini delle famiglie calabresi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria 2024: -25% colf e badanti, ma 329 milioni di euro

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