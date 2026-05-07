Entra per caso in tabaccheria compra un Gratta e Vinci poi la scoperta clamorosa | vita stravolta

Da caffeinamagazine.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di Veggiano, in provincia di Padova, ha vinto 2 milioni di euro dopo aver acquistato un Gratta e Vinci da 10 euro in una tabaccheria locale. La vincita è stata scoperta casualmente, quando ha grattato il biglietto e si è reso conto dell'importo vinto. La notizia ha attirato l'attenzione nella zona, portando alla luce una storia di fortuna improvvisa.

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Un colpo di fortuna da raccontare per anni ha acceso i riflettori su Veggiano, in provincia di Padova, dove un uomo ha vinto 2 milioni di euro con un semplice Gratta e Vinci da 10 euro. Una giocata fatta quasi per caso si è trasformata in una somma capace di cambiare la vita. La vincita, avvenuta alla fine di aprile ma resa nota solo oggi, 7 maggio, ha subito fatto il giro del paese e dell’intero Padovano. Il biglietto fortunato era un Doppia Sfida Super, acquistato nella tabaccheria di via Roma 21. Il vincitore, secondo quanto emerso, sarebbe un italiano tra i 30 e i 35 anni, non residente a Veggiano e nemmeno cliente abituale della rivendita.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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