Entra in un capannone per rubare cavi in rame arrestato a Frossasco

Nella serata di lunedì 4 maggio 2026, un uomo di 53 anni è stato arrestato a Frossasco dai carabinieri del nucleo radiomobile di Pinerolo. L’uomo, di nazionalità romena e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo essere entrato in un capannone con l’intento di rubare cavi di rame. Le forze dell’ordine hanno tratto in arresto il soggetto con l’accusa di furto aggravato.

Un romeno di 53 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Pinerolo a Frossasco nella serata di lunedì 4 maggio 2026. L'intervento è avvenuto all'interno di un capannone industriale situato in.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Tenta di rubare 20 metri di cavi di rame da una centrale idrica: arrestato 33enneI carabinieri della tenenza di Misterbianco hanno arrestato un 33enne di Catania, accusato di furto aggravato, al termine di un intervento svolto in... Colonnine elettriche vandalizzate a Catania: cavi tagliati per rubare il rameABBONATI A DAYITALIANEWS Crescono le segnalazioni dei cittadini Negli ultimi giorni si moltiplicano le segnalazioni di cittadini riguardo numerose... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Entrano nel capannone e si portano via le bobine di cavi in rame; Entra in un capannone per rubare cavi in rame, arrestato a Frossasco; L’equazione possibile di Monza. Meno cemento ma più case. Il segreto nella rigenerazione; Contributi a Fondo Perduto 2026: Cos’è, Come Funziona e Beneficiari. Serra di marijuana nel capannone: sequestrate 12mila pianteLODI VECCHIO (Lodi) Un capannone anonimo, in una zona apparentemente tranquilla della campagna lodigiana, nascondeva in realtà una fabbrica della marijuana. È qui che, nella serata di venerdì, i ... ilgiorno.it Tortolì, incendio in un capannone nautico: chiara l’origineL’allarme è scattato intorno alle 6 di oggi. Le fiamme sono divampate all’interno del capannone della Sanlorenzo, colosso della nautica che da qualche anno opera nella zona industriale di Tortolì. In ... unionesarda.it Niente rilascio, Abu Keshek entra in sciopero della sete L’udienza in Israele: carcere confermato anche per Ávila. L’Onu: «Liberateli subito» @oiramdivito x.com UPP - STABILIZZAZIONI Entra nel gruppo telegram gratuito - https://t.me/+hTcdQNazcW04ZTZk In programma il corso per la preparazione alle procedure - facebook.com facebook