Una persona ha vinto due milioni di euro giocando a un gratta e vinci in una tabaccheria di Terni. La schedina vincente è stata acquistata con dieci euro e rappresenta una delle vincite più alte mai registrate in città. La notizia ha attirato l’attenzione di molti, e al momento è in corso una ricerca per identificare il fortunato vincitore.

Terni, 12 marzo 2026 – Gratta e vince due milioni di euro, una delle maggiori vincite registrate in città. La fortuna bacia il bar-tabaccheria MyCoffee nell’area di servizio di via del Centenario, all’altezza della rotonda di Borgo Rivo. A dare l’annuncio è stata l’agenzia Agimeg: “Super vincita milionaria a Terni. Nella provincia umbra un Gratta e Vinci della serie Super Numerissimi ha infatti regalato, ad un fortunato giocatore, un premio da favola. Super Numerissimi è un tagliando dal costo di 10 euro e prevede come vincita massima due milioni di euro”. Secondo i rumors nella zona il colpo grosso l’avrebbe fatto una cliente del locale, di nazionalità straniera e residente in città, ma come sempre in questi casi le voci si rincorrono e si smentiscono tra loro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gratta e vince due milioni nel bar tabaccheria con dieci euro: ed è caccia al fortunato

Articoli correlati

Leggi anche: Vince mezzo milione con un Gratta e Vinci da 5 euro: colpo fortunato alla tabaccheria Orlandi di via Romana

Gratta e vince due milioni in tabaccheria. «Forse è un operaio della ricostruzione»SERRAVALLE DI CHIENTI La dea bendata torna nel Maceratese: a Serravalle di Chienti vinti due milioni con un gratta e vinci da dieci euro.

Contenuti e approfondimenti su Gratta e vince due milioni nel bar...

Temi più discussi: Asolo. Gratta un biglietto da 10 euro e vince due milioni, il tabaccaio lo scopre controllando le statistiche a fine mese; Gratta e Vinci, arriva Buondì: premi fino a 10mila euro; Montichiari, un Gratta e vinci magico porta mezzo milione di euro; ? Un altro jackpot bresciano: vinti 500.000 euro in tabaccheria.

Gratta e vince 2 milioni, colpo da sogno a Terni: uno dei premi più alti vinti in UmbriaLa dea bendata bacia Terni. Un fortunato giocatore ha vinto 2 milioni di euro con un biglietto da 10 di un Gratta e Vinci della serie Super Numerissimi. Il tagliando fortunato – riporta l'Agenzia Agim ... corrieredellumbria.it

Gratta e vince 2 milioni con un tagliando da 10 euro. Caccia al fortunato cliente, la tabaccaia: «Vuole mantenere l'anonimato, sicuramente non tornerà»MESTRE - Chissà quale voce e volto aveva il fortunato giocatore baciato dalla dea bendata, quando è entrato nella tabaccheria 130 di via Poerio e dopo avere grattato un tagliando Mega Miliardario New ... ilgazzettino.it

Gratta e vinci da 2 milioni di euro: la dea bendata fa tappa a Terni La dea bendata bacia Terni. Maxi vincita da due milioni di euro con un Gratta e Vinci della serie Super Numerissimi in via del Centenario 6/a. L'articolo completo nel primo commento - facebook.com facebook