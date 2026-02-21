Enrico Galiano bacchetta gli insegnanti con i cellulari ai suoi spettacoli | Prossima volta interrompo e dico di metterlo via

Enrico Galiano critica gli insegnanti che usano il cellulare durante i suoi spettacoli, perché distraono gli altri spettatori. Ha spiegato che, in futuro, interromperà lo spettacolo e chiederà loro di spegnere i dispositivi. Durante un evento recente, ha notato diversi insegnanti con il telefono in mano e ha deciso di intervenire. La sua posizione ha suscitato commenti tra il pubblico, alcuni condividendo il suo disappunto. La discussione sulla concentrazione in pubblico continua a crescere.

«Gli studenti di quegli insegnanti sono poi quelli che col proprio rumoreggiare rendono complicato l'incontro», osserva il pordenonese Enrico Galiano questa volta bacchetta i colleghi insegnanti. Non tutti, soltanto quelli che assistono ai suoi spettacoli tra il pubblico e stanno al cellulare. «Spargete la voce per favore», chiede attraverso i suoi canali social in un post che ha ricevuto soltanto su Facebook 442 condivisioni, 12 mila "Mi piace" e 650 commenti. «La prossima volta che farò un incontro con le scuole e vedrò insegnanti che fra il pubblico staranno al cellulare, interromperò tutto e chiederò alle persone in questione di metterlo via», scrive lo scrittore e docente pordenonese. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

