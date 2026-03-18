Il serale di Amici 2026 prenderà il via il 21 marzo, con 17 concorrenti distribuiti in tre squadre e quattro giudici ufficiali. La trasmissione, che anticipa di una settimana la data inizialmente annunciata, prevede un numero ancora da definire di puntate. Gli insegnanti e i membri della giuria manterranno i ruoli tradizionali, mentre i concorrenti si preparano a confrontarsi in diretta.

Il serale di Amici 2026 debutta ufficialmente sabato 21 marzo 2026, anticipando la data inizialmente prevista del 28 marzo. La fase finale del talent guidato da Maria De Filippi entra nel vivo con una novità importante: il numero dei concorrenti è stato alzato a 17 allievi, pronti a sfidarsi divisi in tre squadre. Tra nuovi accoppiamenti tra insegnanti e una giuria ancora in via di definizione, questa edizione promette cambiamenti significativi rispetto al passato. Serale Amici: i concorrenti divisi in squadre Sono 17 gli allievi ammessi al Serale, suddivisi in tre team guidati dai professori. Team Zerbi-Cele (Rudy Zerbi e Alessandra Celentano): Caterina, Emiliano, Antonio, Plasma, Nicola, Riccardo, Elena, Caterina. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Serale Amici al via il 21 marzo 2026: le squadre dei concorrenti, i 4 giudici ufficiali, gli insegnanti e quante puntate ci saranno

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