L’immobilismo di Roma su Trentini la latitanza di un narco in Italia e gli affari di Eni in Venezuela nella prossima puntata di Report| L’anticipazione

Nella prossima puntata di Report, si approfondiscono diverse questioni di attualità. Tra queste, l’immobilismo di Roma riguardo ai Trentini e la latitanza di un noto narcotrafficante internazionale. Viene inoltre analizzata l’attività di una grande società energetica in Venezuela, con particolare attenzione a un episodio di scambio tra detenuti e asset confiscati. Si tratta di temi che coinvolgono aspetti legali e finanziari di rilievo, senza connotazioni personali o deduzioni.

L’odore di scambio filtrava anche in cella. I prigionieri di El Rodeo I intuivano che il loro “rilascio” avrebbe “sbloccato” qualche asset di Caracas all’estero (uno tra quelli sottoposti a sanzioni Usa-Ue o confiscati da un tribunale). “Che ne so, un conto in Svizzera o una proprietà in Giappone“, dice Alberto Trentini a Report, ricordando i 423 giorni di prigionia insieme ad altri stranieri. Dicevano: “Tutti per tutti”. Ma il loro rilascio era in mani terze, ben più in alto: governi, diplomazie e – per difetto – faccendieri (come l’ex-ministro Alex Saab, caduto in disgrazia con l’avvento di Delcy Rodríguez). In pubblico la premier Giorgia...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’immobilismo di Roma su Trentini, la latitanza di un narco in Italia e gli affari di Eni in Venezuela nella prossima puntata di Report| L’anticipazione Notizie correlate Polli che mangiano polli negli allevamenti da riproduzione: la video inchiesta nella prossima puntata di Report | l’anticipazionePolli lasciati accanto a carcasse di altri polli in decomposizione, galline ovaiole mangiate vive da altre galline, prese per il collo, lanciate con... Gli Usa aprono all’Eni in Venezuela: si rafforza la via americana di DescalziLa prospettiva di un ritorno in Venezuela è strategica per il Cane a sei zampe, che opera nel campo del greggio ma anche del gas naturale co-gestendo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Carabinieri: il giuramento di 135 ufficiali a Roma. Uscite dagli schemi e mettetevi in gioco; Roma, futuro cercasi. Friedkin, immobilismo 'pericoloso' -; Il dossier Case Green: per l’Italia rischio immobilismo; Antonio Felici a Te la do io Tokyo: Con il silenzio e l'immobilismo dei Friedkin, rischiamo di vivere un'altra stagione interlocutoria l'anno prossimo. Casa. Valeriani (PD): Ater Roma al collasso, tre anni di immobilismo su cantieri e manutenzioniQuesta mattina si è svolta l'audizione in Commissione Trasparenza dei rappresentanti di Ater Roma, che ha registrato di fatto la conferma del blocco della ... romadailynews.it Roma Aurelia, giuramento allievi ufficiali carabinieri. Il comandante generale Luongo: «Mettetevi in gioco»Il comandante generale dell'Arma Salvatore Luongo davanti a 135 nuovi ufficiali usciti da quattro corsi. «Un comandante non può permettersi di rimanere bloccato per il timore di sbagliare» ... roma.corriere.it Juventus Women ko contro la capolista Roma Terzo posto in bilico Il racconto del match nel primo commento - facebook.com facebook Bologna-Roma, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA x.com