L’immobilismo di Roma su Trentini la latitanza di un narco in Italia e gli affari di Eni in Venezuela nella prossima puntata di Report| L’anticipazione

Da ilfattoquotidiano.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prossima puntata di Report, si approfondiscono diverse questioni di attualità. Tra queste, l’immobilismo di Roma riguardo ai Trentini e la latitanza di un noto narcotrafficante internazionale. Viene inoltre analizzata l’attività di una grande società energetica in Venezuela, con particolare attenzione a un episodio di scambio tra detenuti e asset confiscati. Si tratta di temi che coinvolgono aspetti legali e finanziari di rilievo, senza connotazioni personali o deduzioni.

L’odore di scambio filtrava anche in cella. I prigionieri di El Rodeo I intuivano che il loro “rilascio” avrebbe “sbloccato” qualche asset di Caracas all’estero (uno tra quelli sottoposti a sanzioni Usa-Ue o confiscati da un tribunale). “Che ne so, un conto in Svizzera o una proprietà in Giappone“, dice Alberto Trentini a Report, ricordando i 423 giorni di prigionia insieme ad altri stranieri. Dicevano: “Tutti per tutti”. Ma il loro rilascio era in mani terze, ben più in alto: governi, diplomazie e – per difetto – faccendieri (come l’ex-ministro Alex Saab, caduto in disgrazia con l’avvento di Delcy Rodríguez). In pubblico la premier Giorgia...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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