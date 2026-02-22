Inchiesta sull’Eni in Basilicata in appello assolti Eni e altri 7 imputati Revocati i risarcimenti che la società doveva pagare

L’inchiesta sullo smaltimento dei reflui petroliferi in Basilicata ha portato all’assoluzione dell’Eni e di sette imputati in appello, perché il fatto non costituisce reato. La decisione ha revocato anche i risarcimenti che la società doveva pagare. La sentenza riguarda il processo noto come “Petrolgate” e si basa sull’assenza di prove che collegassero i coinvolti a pratiche illecite. La vicenda si concentra sulle attività di gestione dei rifiuti nel territorio lucano.

© Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta sull’Eni in Basilicata, in appello assolti Eni e altri 7 imputati. Revocati i risarcimenti che la società doveva pagare

Assolta l’Eni, assolti 7 imputati. E’ la sentenza d’appello, pronunciata “perché il fatto non costituisce reato”, del processo ribattezzato “ Petrolgate ” sullo smaltimento dei reflui derivanti dalle estrazioni petrolifere in Val d’Agri, in Basilicata. L’inchiesta risale a dieci anni fa quando dall’inchiesta della Procura di Potenza si era arrivati al sequstro di due vasche di stoccaggio e un pozzo furono posti sotto sequestro, con il conseguente stop del Centro Olio Cova di Viggiano per quattro mesi. La vicenda ebbe risalto nazionale di primo piano con lo strascico politico dovuto alle dimissioni dell’allora ministra allo Sviluppo Economico Federica Guidi (governo Renzi) per il coinvolgimento dell’ex compagno, Gianluca Gemelli (la cui posizione fu poi archiviata). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Milano-Cortina 2026, Ricci (Eni), ‘Con i valori dello sport e di Eni uniamo il Paese’La multinazionale Eni ha annunciato un sostegno forte ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. Ustica, l’altra inchiesta. Risarcimenti spariti? Assolti tutti i managerL'articolo approfondisce la vicenda delle richieste di risarcimento legate alla strage di Ustica, evidenziando l’esito delle recenti indagini che hanno assolto i manager coinvolti, smentendo accuse di appropriazione indebita. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Inchiesta sulle estrazioni petrolifere in Basilicata, assolta l'Eni; La Corte d'appello di Potenza ha assolto Eni dall'accusa di traffico illecito di rifiuti in Basilicata; L’ADIGE.IT * ATTUALITÀ: INCHIESTA SULLE ESTRAZIONI PETROLIFERE IN BASILICATA, ASSOLTA L’ENI; Eni, licenza in Venezuela. Gli Usa aprono alle Big Oil. Inchiesta sulle estrazioni petrolifere in Basilicata, assolta l'EniNell'ambito di un processo sullo smaltimento dei reflui derivanti dalle estrazioni petrolifere in Basilicata, la Corte d'Appello di Potenza ha assolto la società Eni, che in primo grado era stata cond ... ansa.it Inchiesta sulle estrazioni petrolifere in Basilicata, assolta l'EniSentenza di appello. Nel 2016 indagini portarono alla chiusura del Centro Oli di Viggiano ... msn.com Svolta nell’inchiesta sull’oro rubato nella villa di un avvocato a Siena e rivenduto in un compro oro di Grosseto. Eseguite le misure cautelari: domiciliari per il 47enne ritenuto l’autore del furto, interdittiva per la commerciante e obbligo di firma per la donna che - facebook.com facebook Nuovi elementi emergono nell’inchiesta sull’uccisione di Abderrahim #Mansouri, il 28enne marocchino colpito alla testa da un proiettile sparato dall’assistente capo Carmelo #Cinturrino il 26 gennaio scorso nel cosiddetto boschetto della droga di #Rogored x.com