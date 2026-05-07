English Conversation for Doctors all’ordine un nuovo metodo per imparare l’inglese

Presso l’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Reggio Calabria si è tenuto un corso di aggiornamento intitolato “English Conversation for Doctors”. Il corso è stato promosso dai coordinatori della Commissione formazione e aggiornamento dell’ordine, i dottori Antonino Zema e Antonino Loddo. L’obiettivo del corso è offrire ai medici strumenti per migliorare la comunicazione in inglese nel settore sanitario.

Presso l’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Reggio Calabria si è svolto il corso di aggiornamento “English Conversation for Doctors”, promosso dai coordinatori della Commissione formazione e aggiornamento OMCeO RC, i dottori Antonino Zema e Antonino Loddo.Un’iniziativa innovativa.🔗 Leggi su Reggiotoday.it English Conversation for Beginners : Mom’s Daily Routine Notizie correlate Inlingua Verona: english conversationTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Pratica il... English conversation night with inlingua VeronaPratica il tuo inglese e conosci nuove persone: unisciti a noi per una serata unica! Non è una lezione, non è un'aula.