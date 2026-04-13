English conversation night with inlingua Verona

Una serata dedicata alla conversazione in inglese si terrà presso la sede di inlingua a Verona. L’evento offre l’opportunità di praticare la lingua in un ambiente informale, senza modalità di insegnamento tradizionali né aule. Partecipanti di diverse età potranno migliorare le proprie competenze linguistiche, conoscere nuove persone e trascorrere un momento di svago. L’appuntamento si rivolge a chi desidera vivere un’esperienza diversa rispetto alle classiche sessioni di studio.

Pratica il tuo inglese e conosci nuove persone: unisciti a noi per una serata unica! Non è una lezione, non è un'aula. è una serata diversa del solito! Se vuoi migliorare il tuo inglese, fare nuove amicizie e divertirti, questo evento è fatto su misura per te! Preparati a una serata coinvolgente.🔗 Leggi su Veronasera.it

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