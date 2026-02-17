Inlingua Verona | english conversation

Inlingua Verona organizza una serata di conversazione in inglese, offrendo ai partecipanti l’opportunità di migliorare la lingua e conoscere nuove persone. La serata si svolge in un locale della città, dove gli organizzatori proporranno domande leggere per facilitare il dialogo. Chi partecipa potrà divertirsi e fare amicizie in un ambiente informale.

Pratica il tuo inglese e conosci nuove persone: unisciti a noi per una serata unica! Se vuoi migliorare il tuo inglese, fare nuove amicizie e divertirti, questo evento è fatto su misura per te! Preparati a una serata coinvolgente e senza pensieri: ti guideremo con domande simpatiche per rompere il ghiaccio e ti aiuteremo a conversare in inglese, anche se pensi di non sapere da dove iniziare. Grazie al nostro format dinamico, passerai da un partecipante all'altro, condividendo risate, storie e tanta energia positiva.🔗 Leggi su Veronasera.it

Brit Night è un evento dedicato alla cultura britannica, con aperitivo e conversazione in inglese organizzati da Wall Street English, a partire dalle 18:00.

