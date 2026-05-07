Energia e strategie europee l’evento a Firenze sulle sfide del futuro La diretta

Oggi il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze accoglie l’evento “Energia Europa”, dedicato alle sfide e alle prospettive nel settore energetico. La manifestazione si svolge in una giornata dedicata a dibattiti e interventi di esperti e rappresentanti istituzionali. L’obiettivo è approfondire le strategie europee per affrontare le questioni legate all’approvvigionamento, alla sostenibilità e alla transizione energetica.

Firenze, 7 maggio 2026 – Oggi il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze ospita l’evento “Energia Europa. Strategie, visioni e nuove rotte per un’Unione coesa e sicura”, promosso da QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. A guidare i lavori Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!, affiancata nel ruolo di moderatori dal condirettore di QN Piero Fachin e dalla vicedirettrice de La Nazione Cristina Privitera. https:www.quotidiano.netvideoenergia-europa-strategie-visioni-e-nuove-rotte-per-ununione-coesa-e-sicura-qxlx0rxy L’apertura della giornata sarà affidata al saluto istituzionale della sindaca di Firenze Sara Funaro, mentre il Quartetto Oblaka della Scuola di Musica di Fiesole eseguirà gli inni istituzionali.🔗 Leggi su Lanazione.it

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