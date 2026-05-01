Energia Europa le strategie | a Firenze si disegna il futuro dell’Unione

Il 1 maggio 2026, Firenze ospiterà l’evento “Energia Europa. Strategie, visioni e nuove rotte per un’Unione coesa e sicura”, promosso da alcuni quotidiani nazionali. L’appuntamento vedrà la partecipazione di rappresentanti di istituzioni, esperti del settore e operatori del mercato energetico. L’obiettivo è discutere le future direzioni delle politiche energetiche europee e le prospettive di cooperazione tra i paesi membri.

Firenze, 1 maggio 2026 – Sarà Firenze a ospitare “Energia Europa. Strategie, visioni e nuove rotte per un’Unione coesa e sicura”, l’evento promosso da QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. Un appuntamento che il prossimo 7 maggio, a partire dalle 10, riunirà nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio istituzioni europee e nazionali, protagonisti dell’industria, dell’economia e del mondo accademico per affrontare una delle questioni più decisive del nostro tempo: il ruolo dell’energia come leva di stabilità, sviluppo e integrazione. Parteciperanno, tra gli altri, la presidente del Parlamento europeo, Roberta...🔗 Leggi su Lanazione.it

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