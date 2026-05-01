Energia Europa le strategie | a Firenze si disegna il futuro dell’Unione

Da lanazione.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 1 maggio 2026, Firenze ospiterà l’evento “Energia Europa. Strategie, visioni e nuove rotte per un’Unione coesa e sicura”, promosso da alcuni quotidiani nazionali. L’appuntamento vedrà la partecipazione di rappresentanti di istituzioni, esperti del settore e operatori del mercato energetico. L’obiettivo è discutere le future direzioni delle politiche energetiche europee e le prospettive di cooperazione tra i paesi membri.

Firenze, 1 maggio 2026 – Sarà Firenze a ospitare “Energia Europa. Strategie, visioni e nuove rotte per un’Unione coesa e sicura”, l’evento promosso da QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. Un appuntamento che il prossimo 7 maggio, a partire dalle 10, riunirà nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio istituzioni europee e nazionali, protagonisti dell’industria, dell’economia e del mondo accademico per affrontare una delle questioni più decisive del nostro tempo: il ruolo dell’energia come leva di stabilità, sviluppo e integrazione. Parteciperanno, tra gli altri, la presidente del Parlamento europeo, Roberta...🔗 Leggi su Lanazione.it

energia europa le strategie a firenze si disegna il futuro dell8217unione
© Lanazione.it - Energia Europa, le strategie: a Firenze si disegna il futuro dell’Unione

Notizie correlate

Giorgia Meloni all’Unione Africana: “Il futuro dell’Italia e dell’Europa passa dall’Africa”La premier Giorgia Meloni ospite d’onore alla 39ª Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione Africana: cooperazione, Piano Mattei e...

“Accendere l’Europa”: a Chieti un confronto su Ucraina, federalismo e futuro dell’Unione“Accendere l’Europa”: a Chieti è in programma un confronto su Ucraina, federalismo e futuro dell’Unione sabato 28 febbraio alle ore 18.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Energia Europa, le strategie: a Firenze si disegna il futuro dell’Unione; Il 7 maggio a Firenze 'Energia Europa', evento promosso da Qn; Ue, approvato nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Sbloccato anche il prestito da 90 miliardi; Crisi energetica, dove acquistare il gas: l'ipotesi dell'UE e l'obiettivo del Governo italiano.

energia europa energia europa le strategieEnergia Europa, le strategie: a Firenze si disegna il futuro dell’UnioneGiovedì 7 maggio, nel Salone dei Cinquecento, l’iniziativa del nostro giornale. Fra gli ospiti la presidente dell’Europarlamento Metsola e il ministro Foti ... lanazione.it

energia europa energia europa le strategieEnergia Europa | Strategie, visioni e nuove rotte per un’Unione coesa e sicuraLa Sovranità Strategica: come l’Europa può diventare un hub di innovazione e sicurezza, proteggendo le proprie filiere industriali. La Coesione Politica: l’energia come collante per evitare che il ... quotidiano.net

Trova facilmente notizie e video collegati.