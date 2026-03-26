Papa Leone XIV ha inviato un messaggio di auguri ufficiale alla nuova leader spirituale di Canterbury, Sarah Mullally. Nel testo, il papa le invita a prendere esempio dalla Madre di Dio. La comunicazione rappresenta un gesto formale tra le autorità religiose, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sul contenuto completo del messaggio.

Papa Leone XIV ha inviato un messaggio di auguri ufficiale a Sarah Mullally, nuova guida della chiesa anglicana, la prima donna a diventare arcivescovo di Canterbury Un messaggio che guarda al futuro, ma con radici profonde nella storia del dialogo tra le Chiese.Papa Leone XIV ha inviato un augurio ufficiale a Sarah Mullally, appena insediata come nuova arcivescovo di Canterbury,invitandola a proseguire nel cammino di confronto e collaborazione tra cattolici e anglicani. Nel suo messaggio,il Pontefice sottolinea come il dialogo tra cattolici e anglicani non sia solo un tema interno alle Chiese, ma una necessità globale.Le sfide contemporanee, sociali, politiche e morali, rendono ancora più urgente un’intesa fra le varie istituzioni religiose. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Papa Leone scrive alla prima donna leader spirituale di Canterbury: “Prenda esempio dalla Madre di Dio”

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