L’EneaBarockOrchestra e Shakèd Bar hanno annunciato la presentazione del progetto discografico AmoR – RomA, che include l’esecuzione dal vivo di alcune cantate da camera rare del primo Settecento. L’evento si svolgerà a Roma, offrendo un’occasione per ascoltare brani poco frequentati di quel periodo musicale. La serata prevede l’interpretazione di composizioni che raramente vengono proposte al pubblico.

Cosa: Presentazione del progetto discografico AmoR – RomA con esecuzione dal vivo di alcune rare cantate da camera del primo Settecento.. Dove e Quando: Chiesa della Resurrezione (via di San Sebastianello 11, Roma), mercoledì 13 maggio alle ore 18.30.. Perché: Per riscoprire la straordinaria ricchezza musicale della Roma barocca attraverso un’interpretazione filologica rigorosa e prime esecuzioni assolute in tempi moderni.. La Capitale si appresta a vivere un’esperienza musicale di raro fascino, un autentico tuffo nelle atmosfere sonore che animavano i palazzi nobiliari e i salotti culturali tra il Diciassettesimo e il Diciottesimo secolo. Mercoledì 13 maggio, la suggestiva cornice della Chiesa della Resurrezione aprirà le sue porte a un evento che unisce la rigorosa ricerca accademica all’emozione della performance dal vivo.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - EneaBarockOrchestra e Shakèd Bar: omaggio a Roma

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