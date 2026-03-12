BAR | Benvenuti a Roma il documentario che racconta la Capitale attraverso i suoi bar

“Bar: Benvenuti a Roma” è un documentario che presenta la città attraverso le scene dei suoi bar, mostrando il via vai di persone, le conversazioni, i momenti di quiete e i dettagli quotidiani che si svolgono tra un sorso di caffè e l’altro. Il film raccoglie immagini di ambienti, volti e gesti che si ripetono nelle attività di tutti i giorni nella capitale.

Roma raccontata dal basso, dal bancone, dai tavolini, dalle chiacchiere rubate e dai silenzi che si consumano davanti a un caffè. È questa l'anima di "BAR: Benvenuti a Roma", il documentario che trasforma i bar di quartiere in un osservatorio privilegiato sulla città e sulle sue infinite sfumature. Nato da un'idea di Maria Rita Di Bari e diretto da Roberto Maria Nesci, il progetto porta sullo schermo una Roma lontana dalle cartoline e dai percorsi turistici, più istintiva, quotidiana e profondamente umana. Alla base del documentario c'è un percorso cominciato nel 2016, quando Maria Rita Di Bari apre un profilo Instagram dedicato ai bar. L'idea iniziale non era semplicemente recensire colazioni, caffè o cappuccini, ma osservare il microcosmo umano che ruota intorno a questi luoghi.