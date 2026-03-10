BAR | Benvenuti a Roma arriva su Prime Video | un documentario che racconta la Capitale attraverso i suoi bar di quartiere

Un nuovo documentario intitolato “Bar: Benvenuti a Roma” è disponibile su Prime Video. Il film mostra la città attraverso le immagini dei bar di quartiere, con scene che ritraggono persone al bancone, ai tavolini e mentre si scambiano parole durante la prima colazione. La narrazione si concentra sulla vita quotidiana nei locali romani, catturando momenti di conversazione e routine mattutine.

Roma raccontata dal basso, dal bancone, dai tavolini, dalle chiacchiere rubate al mattino davanti a un caffè. È questa l'anima di "BAR: Benvenuti a Roma", il documentario diretto da Roberto Maria Nesci, scritto da Maria Rita Di Bari e prodotto da Unicorn, in arrivo su Prime Video. Il film nasce da un'idea semplice ma potentissima: osservare la città attraverso i suoi bar di quartiere, luoghi quotidiani e apparentemente ordinari che diventano invece spazi privilegiati per intercettare umori, tensioni, ironie, abitudini e trasformazioni di una città complessa come Roma. Dopo essersi fatto conoscere come profilo Instagram capace di raccontare la Capitale con sensibilità sociale e sguardo popolare, BAR: Benvenuti a Roma si trasforma ora in un documentario che amplia quel racconto e lo porta sullo schermo.