ENEA | riciclo e nuovi reattori per l’autonomia energetica italiana

Recentemente, l'ente di ricerca ha annunciato progetti dedicati al riciclo di materiali e allo sviluppo di nuovi reattori per ridurre la dipendenza energetica del paese. Tra le iniziative, si parla di turbine eoliche che potrebbero contribuire all'autosufficienza di terre rare e di impianti nucleari di nuova generazione che puntano a ridurre l’utilizzo di gas naturale. Questi interventi sono stati presentati in ambito di strategie per migliorare l’indipendenza energetica nazionale.

? Cosa scoprirai Come possono le turbine eoliche garantire l'autosufficienza di terre rare?. Quali nuovi reattori nucleari permetteranno di ridurre la dipendenza dal gas?. Come funzioneranno le comunità energetiche per abbassare le bollette locali?. Perché l'idrogeno è la chiave per decarbonizzare l'industria pesante italiana?.? In Breve Recupero 1.500 tonnellate di terre rare da turbine eoliche entro l'anno 2030.. Hub tecnologico MASE operativo entro giugno per riciclo e nuovi materiali.. Sviluppo impianti DTT a Frascati e ricerca nucleare su progetti ITER e DEMO.. Promozione comunità energetiche per benefici economici a cittadini e imprese locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ENEA: riciclo e nuovi reattori per l’autonomia energetica italiana Notizie correlate Enea punta sui reattori nucleari "a sodio" per la sicurezza energeticaReattori modulari veloci di piccola taglia raffreddati a sodio e con una maggiore sicurezza, sostenibilità ed efficienza economica. Oltre le rinnovabili. La ricetta di Enea per l’autonomia energeticaDall’hub per le materie prime critiche alla scommessa sui piccoli reattori modulari (SMR), l’ENEA è oggi il cuore pulsante della strategia energetica... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Ambiente: ENEA rivela tossicità di metalli come il bismuto su organismi d’acqua dolce; Oltre le rinnovabili. La ricetta di Enea per l’autonomia energetica. Liguria, da ENEA nuovi bio-reef stampati in 3D per rigenerare il mareENEA ha messo in mare, nella baia di S. Teresa a Lerici (La Spezia), tre nuovi bio-reef costituiti da una innovativa malta contenente gusci di mitili, con l’obiettivo di favorire il ripopolamento dell ... corrierenazionale.it Biobased, i nuovi materiali circolariÉ terminata da pochi giorni la fase di consultazione pubblica per la prossima legge europea sull'economia circolare, prevista l'adozione nel 2026, con la quale si spera di imprimere nuovo impulso al ... rainews.it Il 30 aprile 2026 si è concluso (From Niche to Centre – City Centres as Places of Circular Lifestyles), un progetto triennale co-finanziato dal programma Interreg Central Europe e di cui ENEA è stata il partner italiano. Obiettivo generale di NiCE è - facebook.com facebook ENEA protagonista nel SET Plan Ue per la #decarbonizzazione. All’interno degli Implementation Working Group (IWG), che si occupano dell’elaborazione tecnico-operativa del SET Plan, ENEA ha 9 rappresentanti in 7 dei 15IWG. media.enea.it/comunicati- x.com