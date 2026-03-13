Reattori modulari veloci di piccola taglia raffreddati a sodio e con una maggiore sicurezza, sostenibilità ed efficienza economica. È questa la frontiera del nucleare di nuova generazione che il progetto Esfr-Simple punta a integrare nel sistema energetico europeo. L'Enea partecipa al progetto occupandosi degli aspetti relativi alla sicurezza e all'ottimizzazione del combustibile nucleare. Per rendere più semplice e più economico questo tipo di reattore, si sta puntando sulla riduzione delle dimensioni (da 3.600 a 360 MWt). Il monitoraggio e l'elaborazione dei dati operativi tramite l'intelligenza artificiale è un altro versante sul quale si sta lavorando, insieme alla verifica sperimentale di nuovi componenti, come le pompe termoelettriche e i giunti di espansione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Enea punta sui reattori nucleari "a sodio" per la sicurezza energetica

