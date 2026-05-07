Empoli uccise la moglie soffocandola | 85enne rinviato a giudizio

Da lanazione.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 85 anni è stato rinviato a giudizio per aver ucciso la moglie nella loro casa a Empoli, in provincia di Firenze, il 9 giugno dello scorso anno. Dopo il fatto, l’uomo ha tentato di togliersi la vita. La vicenda è stata oggetto di un procedimento giudiziario, con l’anziano chiamato a rispondere delle accuse di omicidio.

Firenze, 7 maggio 2026 – Uccise la moglie e poi tentò di togliersi la vita. L'omicidio avvenne nella loro abitazione a Empoli ( Firenze) il 9 giugno 2025. Mauro Caparrini, 85 anni, è stato rinviato a giudizio dal gip Alessandro Moneti con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla morte della coniuge. Il processo si aprirà davanti alla corte d'assise di Firenze il prossimo 9 luglio. La moglie Piera Ulivelli 83 anni, da tempo era malata di Alzheimer ed era assistita dal marito e dalle figlie. Quella mattina a dare l'allarme fu un parente che era passato, come ogni giorno, dalla loro abitazione in via Buozzi per fare un saluto e una visita ai due anziani.🔗 Leggi su Lanazione.it

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