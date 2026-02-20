Omicidio a Torino Barriera di Milano | uccise a forbiciate l' usuraio-picchiatore che lo minacciava rinviato a giudizio

Nella mattina di oggi, venerdì 20 febbraio 2026, Libin Hu ha ucciso Jangwei con una serie di colpi di forbice a Torino, dopo aver detto di aver agito per difendersi. La lite tra i due uomini, entrambi cinesi, si è scatenata nel quartiere Barriera di Milano, dove Hu afferma di essere stato minacciato dall’usuraio. La polizia ha trovato Hu con le mani sporche di sangue e le forbici ancora insanguinate. Il giudice Claudia Masucci ha deciso di processarlo, e Hu dovrà rispondere di omicidio.

L'assassino, un ludopatico che era stato vessato e picchiato, ha confessato tutto. La vittima secondo la procura faceva parte di un'organizzazione ampia Nella mattinata di oggi, venerdì 20 febbraio 2026, il giudice Claudia Masucci del tribunale di Torino ha rinviato a giudizio, come richiesto dal pm Antonella Barbera della procura cittadina che ha coordinato le indagini, Libin Hu, 38enne cinese reo confesso dell'omicidio del connazionale Jangwei Liu, 43enne ucciso a forbiciate la notte del 7 marzo 2025 nell'appartamento in cui abitava, in via Lauro Rossi 43 a Torino. L'uomo era stato arrestato dai carabinieri a Borgaro Torinese, dove lavorava come cuoco in un ristorante, undici giorni dopo l'accaduto.