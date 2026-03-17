Pippo Franco, insieme alla moglie e al figlio, è stato messo sotto processo per aver utilizzato un certificato Covid falso per ottenere il Green Pass. La procedura giudiziaria riguarda l’accusa di aver presentato documenti non autentici nel tentativo di accedere a servizi e luoghi pubblici. La decisione di rinvio a giudizio è stata adottata dopo le verifiche delle autorità competenti.

Il noto comico Pippo Franco è stato rinviato a giudizio assieme alla moglie al figlio per la vicenda del certificato di vaccinazione contro il Covid falso ai fini di ottenere il Green Pass durante l’emergenza Coronavirus. L’accusa è di falso in atto pubblico. Assieme alla famiglia dell’attore, andranno a processo altre 15 persone per il medesimo reato. Secondo gli avvocati, “non c’è nessuna prova” contro Pippo Franco e i suoi familiari. L'accusa contro Pippo Franco Altre 15 persone a processo per falso in atto pubblico Come è nata l'inchiesta sui falsi certificati Covid Il commento degli avvocati della famiglia di Pippo Franco L’accusa contro Pippo Franco Pippo Franco, il figlio Gabriele e la moglie Maria Piera sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di falso in atto pubblico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Certificato Covid falso per ottenere il Green Pass, Pippo Franco rinviato a giudizio con moglie e figlio

Articoli correlati

Pippo Franco rinviato a giudizio, falsi certificati medici per avere il green pass: con lui anche la moglie e il figlioFinisce a processo la vicenda dei falsi certificati che attestavano l’avvenuta vaccinazione anti covid rilasciati per consentire ai pazienti di...

Pippo Franco a processo per i falsi green pass: cosa è successo e chi sono gli altri imputatiFalsi certificati Covid e green pass: scatta il processo La stagione più controversa della pandemia torna al centro delle cronache giudiziarie.

Contenuti utili per approfondire Certificato Covid

Temi più discussi: Pippo Franco rinviato a giudizio, falsi certificati medici per avere il green pass: con lui anche la moglie e il figlio; Falsi Green Pass, processo al via: èbattaglia sulle intercettazioni telefoniche; Treviso, inizia il processo per il falso Green Pass: battaglia legale sulle intercettazioni; Indagine su certificati anti-rimpatrio. Oggi l’interrogatorio degli otto medici.

Falsi certificati medici per avere il green pass: Pippo Franco e altre 18 persone a giudizioFinisce a processo la vicenda dei falsi certificati che attestavano l’avvenuta vaccinazione anti covid rilasciati per consentire ai pazienti di ottenere il green pass. Tra gli ... ilmessaggero.it

Certificato Covid di Bolsonaro falso, chiesta l'archiviazioneIl procuratore generale del Brasile, Paulo Gonet, ha chiesto l'archiviazione dell'indagine contro Jair Bolsonaro sul caso del certificato di vaccinazione che attestava falsamente una dose contro il ... ansa.it