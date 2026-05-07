empoli a monza con tante conferme dubbi solo sulle fasce e in attacco

L’Empoli si prepara alla sfida contro il Monza, con molte certezze sulla squadra che scenderà in campo. La formazione toscana ha già dimostrato solidità in diverse zone del campo, ma permane qualche incertezza sulle fasce e sull’attacco. La partita di novanta minuti potrà decidere il destino della squadra in questa stagione, determinando se restare in Serie B o dover affrontare i play-out.

Novanta minuti. Tanto separa l’Empoli dalla salvezza o dall’obbligo di giocarsi la permanenza in Serie B ai play-out. Tutto in una partita, quella di domani alle 20.30 all’U-Power Stadium di Monza, dove i brianzoli si giocheranno a loro volta le poche residue chances di promozione diretta (servirà una vittoria e la concomitante sconfitta del Frosinone in casa contro il già salvo Mantova). Gli azzurri sanno però che con una vittoria non dovrebbero poi guardare agli altri campi, ma sarebbero sicuri di restare in categoria. Ovvio che battere la squadra di Bianco a casa propria non sarà semplice, tanto per il valore dell’avversario (ha fatto...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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