dubbi in attacco per il venezia avellino tra emergenza e conferme

Il Venezia si prepara ad affrontare l’Avellino in una sfida cruciale, con dubbi sulla formazione offensiva e sulla capacità di sbloccarsi in attacco. L’Avellino, reduce da una vittoria che ha interrotto un periodo difficile, si presenta al “Penzo” con la determinazione di continuare la serie positiva, mentre entrambe le squadre cercano di migliorare la propria posizione in classifica.

Ballardini conferma il 3-5-2 e punta sulla solidità, mentre Stroppa scioglierà gli ultimi dubbi solo dopo la rifinitura. Al “Penzo” sfida ad alta tensione tra certezze e ballottaggi Non basta muovere la classifica. Ora serve uno scatto. L’Avellino arriva al “Penzo” con la consapevolezza di aver interrotto l’emorragia, ma non ancora di aver guarito la ferita. Contro il Venezia (ore 20) i biancoverdi cercano qualcosa in più di un punto: cercano un segnale. I pareggi con Reggiana e Juve Stabia hanno restituito dignità e compattezza dopo settimane turbolente, chiuse con l’addio a Raffaele Biancolino. Ma la classifica resta scomoda, la zona calda è lì, a distanza ravvicinata, e la paura non è ancora stata del tutto scacciata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

