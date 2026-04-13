Sciopero dei trasporti | bus fermi a Monza ma non solo Le fasce orarie

Venerdì 17 aprile si è verificato uno sciopero dei trasporti che ha coinvolto principalmente i bus di Monza e della Brianza. La giornata ha visto molte corse sospese o cancellate, creando disagi per chi si spostava in quelle zone. L’interruzione si è concentrata in particolari fasce orarie, influenzando i percorsi di numerosi pendolari e causando disagi nelle reti di trasporto pubblico.