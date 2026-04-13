Sciopero dei trasporti | bus fermi a Monza ma non solo Le fasce orarie
Venerdì 17 aprile si è verificato uno sciopero dei trasporti che ha coinvolto principalmente i bus di Monza e della Brianza. La giornata ha visto molte corse sospese o cancellate, creando disagi per chi si spostava in quelle zone. L’interruzione si è concentrata in particolari fasce orarie, influenzando i percorsi di numerosi pendolari e causando disagi nelle reti di trasporto pubblico.
Ancora una giornata nera per i pendolari di Monza e Brianza. La data da segnarsi in agenda è quella di venerdì 17 aprile. I lavoratori della società Addabus incroceranno le braccia per uno sciopero di 4 ore che interesserà un vasto bacino territoriale lombardo che comprende anche la provincia di.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Sciopero trasporti in arrivo: bus fermi a Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia. Le fasce orarieLa mattinata di venerdì 17 aprile si preannuncia complicata per il trasporto pubblico locale.
Sciopero scuola e trasporti venerdì 27 marzo: lezioni a rischio, metro e bus fermi in tutta Italia. Le fasce garantiteVenerdì 27 marzo è sciopero generale in Italia: a rischio lezioni scolastiche, trasporti pubblici urbani e aggiornamenti dell'informazione...