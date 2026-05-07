A Ferrara, durante il prossimo evento musicale di Tim Battiti Live, si esibiranno gli artisti Emma, Geolier e Fedez. La serata prevede un mix di generi diversi e coinvolgenti, con gli artisti pronti a salire sul palco in un ordine ancora non svelato. La produzione si occupa di mantenere segreti riguardo alla sequenza delle esibizioni, evitando di divulgare dettagli ufficiali prima dell’inizio dello spettacolo.

? Cosa scoprirai Chi sono gli artisti che apriranno la serata a Ferrara?. Come farà la produzione a mantenere il segreto sull'ordine delle esibizioni?. Quale nuovo talento della scena urban debutterà dopo Sanremo?. Perché questo format musicale punta a unire generazioni così diverse?.? In Breve Registrazione avvenuta a fine marzo in Piazza Trento e Trieste a Ferrara.. Presenti artisti come Francesco Gabbani, J-Ax, Ermal Meta, Raf e Dargen D'Amico.. Nuove voci urban includono Alfa, Samurai Jay, Clara e Sayf.. Visione disponibile in diretta su Canale 5 o on demand su Infinity.. Michelle Hunziker e Alvin guidano la seconda serata di Tim Battiti Live Spring stasera, mercoledì 6 maggio, su Canale 5 con un cast musicale che attraversa generi e decenni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emma, Geolier e Fedez: il grande mix musicale di Tim Battiti Live

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