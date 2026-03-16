Da Sal Da Vinci a Fedez da Emma a Lamborghini | il cast completo di ' Battiti Live Spring'

Il cast di 'Battiti Live Spring' si arricchisce di artisti come Sal Da Vinci, Fedez ed Emma, mentre si prepara il montaggio del palco in piazza Trento e Trieste. L’evento si avvicina e sono stati annunciati i dettagli delle serate di venerdì 20 e sabato 21. Nel frattempo, alcune polemiche si sono sollevate tra i cittadini e le opposizioni riguardo ai lavori in corso.