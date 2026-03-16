Da Sal Da Vinci a Fedez da Emma a Lamborghini | il cast completo di ' Battiti Live Spring'
Il cast di 'Battiti Live Spring' si arricchisce di artisti come Sal Da Vinci, Fedez ed Emma, mentre si prepara il montaggio del palco in piazza Trento e Trieste. L’evento si avvicina e sono stati annunciati i dettagli delle serate di venerdì 20 e sabato 21. Nel frattempo, alcune polemiche si sono sollevate tra i cittadini e le opposizioni riguardo ai lavori in corso.
Si avvicina sempre più l’evento ‘Battiti Live Spring’. Mentre è il corso il montaggio del mega palco in piazza Trento e Trieste – non senza polemiche da parte di una parte dei cittadini di alcuni partiti politici dell’opposizione – si delineano nuovi dettagli sulle serate di venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 (all’interno delle quali è incluso il 50esimo compleanno di Radio 105). La conduzione della manifestazione, come anticipato, sarà affidata a Michelle Hunziker, affiancata da Alvin. La capienza massima prevista sarà di circa 4.800 persone, tutte in piedi, che potranno accedere all’area tramite un percorso da corso Martiri della Libertà. Ma l’aspetto più interessante è naturalmente legato agli artisti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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