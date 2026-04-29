TIM Battiti Live Spring | la scaletta i cantanti sul palco e chi conduce lo show musicale di Canale 5

Stasera su Canale 5 va in onda la prima serata di TIM Battiti Live Spring, l’edizione primaverile del festival musicale organizzato da Radio Norba. La manifestazione si svolge in diretta e presenta un cast di cantanti che si esibiscono dal palco. La trasmissione è condotta da un presentatore che introduce le performance e interagisce con il pubblico presente in studio e a casa.

Debutta in prima serata oggi, 29 aprile, su Canale 5 TIM Battiti Live Spring. La speciale edizione primaverile del popolare festival musicale dell’estate, creato da Radio Norba. Alla conduzione Michelle Hunziker con la partecipazione di Alvin. Da Piazza Trento e Trieste di Ferrara, nel corso della prima puntata saliranno sul palco: Tommaso Paradiso, Annalisa, Sal Da Vinci, Emma, Rkomi, Geolier, Fedez e Masini, Sayf, Ditonellapiaga, Serena Brancale, Levante, Delia, Ernia, Luchè, Francesco Renga, Noemi, Cioffi, Fabio Rovazzi, Lda e Aka7even, Bresh, Tredici Pietro e Mara Sattei. Lo scorso 26 aprile Michelle Hunziker ha presentato lo show a “Verissimo” e dopo aver commentato l’imminente matrimonio della sua prima figlia, Aurora Ramazzotti, ha ammesso di essere felice dal punto di vista sentimentale in questo momento.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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