Emis Killa Club tour 2026 all' Hall di Padova

Emis Killa torna a esibirsi dal vivo dopo aver pubblicato il suo ultimo album, “Musica Triste”, uscito il 5 dicembre 2025. La causa è la grande richiesta dei fan, che desiderano vederlo in concerto. Per questa ragione, ha annunciato il “Club Tour 2026”, con tappe in diverse città italiane a maggio. L’Hall di Padova ospiterà una delle prime date, attirando molti appassionati di rap e musica urbana. La partecipazione è già molto alta, e i biglietti stanno andando a ruba.

Emis Killa torna live! Dopo l'uscita del suo ultimo album "Musica Triste", disponibile dal 5 dicembre 2025, Emis Killa annuncia il "Club Tour 2026", che toccherà le principali città italiane nel mese di maggio 2026. Uno degli artisti più carismatici e tra i più amati dal pubblico rap quando si tratta di esibirsi live, Emis Killa, dopo il successo degli show evento EM15 e EM16, porterà il suo migliore repertorio nei principali club italiani, a partire da sabato 2 maggio 2026 al Concordia di Torino, proseguendo poi domenica 3 all'Hall di Padova, giovedì 7 al Viper di Firenze, venerdì 8 all'Orion di Roma e sabato 9 al Mamamia di Senigallia (AN).