Il rapper italiano ha iniziato il suo nuovo tour il 2 maggio al Concordia di Torino, scegliendo di esibirsi in club situati sia in Italia che in diverse città europee. La tournée prevede una serie di concerti in ambienti intimi, con l’obiettivo di mantenere un collegamento diretto con il pubblico. Le tappe successive si svolgono in vari locali nel continente, offrendo agli spettatori un’esperienza più ravvicinata rispetto ai concerti tradizionali.

? Cosa sapere Emis Killa debutta il 2 maggio al Concordia di Torino con il nuovo tour.. L'artista sceglie i club tra Italia e Europa per favorire il contatto diretto.. Il 2 maggio il Concordia di Torino ospiterà la data zero del nuovo tour di Emis Killa, dando il via a una serie di appuntamenti nei club che attraverserà l’Italia e le principali città europee fino al 24 maggio al The Garage di Londra. Il rapper ha deciso di abbandonare la dimensione dei grandi palazzetti per cercare un contatto più diretto con i fan, privilegiando location più piccole e intime. La scelta comunicata tramite i canali social punta tutto sulla connessione umana, poiché secondo l’artista l’essenza della musica dal vivo risiede nella possibilità di guardarsi in faccia e restare legati al proprio pubblico attraverso lo spazio ristretto dei club.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emis Killa conquista l’Europa: il tour nei club per un contatto puro

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