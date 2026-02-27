Fondi alle aziende | 83 milioni di euro pagati nel 2025 a oltre 4mila aziende agricole del Parmense

Nel 2025, più di 4.000 aziende agricole nel Parmense hanno ricevuto oltre 83 milioni di euro di fondi. L’assessore regionale all’Agricoltura ha concluso il tour in Emilia-Romagna con incontri a Piacenza e Parma, durante i quali si sono svolti confronti diretti con le rappresentanze del settore agricolo e agroalimentare. Gli appuntamenti hanno coinvolto diverse realtà del territorio locale.

Fondi alle imprese, contrasto alla Peste suina e gestione dei lupi: a Parma si è concluso il viaggio dell’assessore Mammi Ieri, gli ultimi due appuntamenti si sono svolti nelle sedi delle rispettive Province; erano presenti anche il commissario straordinario, Giovanni Filippini, e l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi, con cui è stato fatto il punto sulla Peste suina africana (Psa). Nel Piacentino, in particolare, il commissario ha riconosciuto che, grazie all’impegno e all’efficacia della strategia messa in atto dalla Regione, si osserva un miglioramento in alcune aree del territorio. “Si conclude un viaggio molto importante, che è iniziato a metà gennaio a Goro, in provincia di Ferrara, e ha toccato in queste settimane tutte le nove province della nostra regione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Moria del kiwi: oltre 6 milioni di euro di indennizzi per più di 170 aziende agricoleOltre 6 milioni di euro per centinaia di aziende: si conclude una delle battaglie più complesse, quella per la moria del kiwi, anche per le attività... Regione Lombardia, 70 milioni alle aziende agricole: a Bergamo finanziati sei progetti per quasi 900mila euroRegione Lombardia finanzia 101 progetti presentati da aziende agricole per investimenti su ambiente, clima e benessere animale.