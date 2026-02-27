Fondi alle aziende | 83 milioni di euro pagati nel 2025 a oltre 4mila aziende agricole del Parmense

27 feb 2026

Nel 2025, più di 4.000 aziende agricole nel Parmense hanno ricevuto oltre 83 milioni di euro di fondi. L’assessore regionale all’Agricoltura ha concluso il tour in Emilia-Romagna con incontri a Piacenza e Parma, durante i quali si sono svolti confronti diretti con le rappresentanze del settore agricolo e agroalimentare. Gli appuntamenti hanno coinvolto diverse realtà del territorio locale.

Fondi alle imprese, contrasto alla Peste suina e gestione dei lupi: a Parma si è concluso il viaggio dell’assessore Mammi Ieri, gli ultimi due appuntamenti si sono svolti nelle sedi delle rispettive Province; erano presenti anche il commissario straordinario, Giovanni Filippini, e l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi, con cui è stato fatto il punto sulla Peste suina africana (Psa). Nel Piacentino, in particolare, il commissario ha riconosciuto che, grazie all’impegno e all’efficacia della strategia messa in atto dalla Regione, si osserva un miglioramento in alcune aree del territorio. “Si conclude un viaggio molto importante, che è iniziato a metà gennaio a Goro, in provincia di Ferrara, e ha toccato in queste settimane tutte le nove province della nostra regione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

