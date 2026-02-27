Fondi alle aziende | 83 milioni di euro a oltre 4mila ditte agricole del Parmense

L’assessore regionale all’Agricoltura ha concluso il suo tour in Emilia-Romagna con incontri a Piacenza e Parma, dove ha incontrato rappresentanti delle associazioni del settore agricolo e agroalimentare. Sono stati distribuiti 83 milioni di euro a più di 4.000 aziende agricole del Parmense, in occasione di questi appuntamenti, che hanno visto confronti diretti tra pubblico e amministrazione.

Con gli appuntamenti di Piacenza e Parma, si è concluso il tour sul territorio emiliano-romagnolo dell'assessore regionale all'Agricoltura, Alessio Mammi: occasioni di incontro e confronto diretto su diverse tematiche con le rappresentanze delle associazioni del mondo agricolo e agroalimentare e.