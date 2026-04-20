Bellaria Film Festival al via la 44esima edizione | anteprime concorsi retrospettive e talk

Dal 6 al 10 maggio si svolge a Bellaria la 44esima edizione del Film Festival. L’evento presenta anteprime, concorsi, retrospettive e talk, riunendo appassionati e professionisti del cinema indipendente italiano. La manifestazione si tiene nella località balneare, offrendo uno spazio dedicato alla proiezione di film e incontri con registi e attori. La rassegna rappresenta un appuntamento tradizionale per gli amanti del settore.