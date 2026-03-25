Forbidden fruit spoiler 25 marzo 2026 | Yigit non vuole annullare il matrimonio Kaya prova a…

Oggi, mercoledì 25 marzo 2026, viene trasmesso un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15. In questa puntata, Yigit decide di non annullare il matrimonio, mentre Kaya cerca di intervenire. La trasmissione attira l’attenzione degli spettatori che desiderano scoprire come si svilupperanno gli eventi.

Va in onda oggi, mercoledì 25 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che per Lila è un momento davvero drammatico, era al settimo cielo dopo aver sposato Yigit ma ha dovuto fare i conti con una terribile scoperta. Il marito il giorno dopo le nozze l'ha lasciata trattandola con molta freddezza. Da quando Halit ha scoperto tutto è furioso con lei e continua ad essere molto duro nei suoi confronti. Halit ha detto alla figlia che riceverà la visita dell'avvocato per firmare i documenti necessari per l'annullamento delle nozze e lei non ha fatto nessuna obiezione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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