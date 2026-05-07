Emanuele Filiberto di Savoia ha deciso di rinunciare alla richiesta di divorzio, ma intende presentare una domanda di annullamento del matrimonio alla Sacra Rota. La coppia, sposata da diversi anni, si trova ora coinvolta in questa procedura religiosa. La decisione di richiedere l’annullamento arriva in un momento in cui si discutono questioni legali legate alla validità del matrimonio stesso.

Emanuele Filiberto di Savoia vuole chiedere alla Sacra Rota di annullare il suo matrimonio con l’attrice Clotilde Courau. Il Principe ha deciso di lasciare definitivamente la moglie, per legarsi in modo ufficiale con Adriana Abascal, l’imprenditrice messicana che frequenta ormai da diverso tempo. Emanuele Filiberto di Savoia, l’annullamento del matrimonio. Emanuele Filiberto di Savoia e Clotilde Courau hanno stupito tutti a fine aprile, quando entrambi hanno annunciato l’imminente divorzio in due interviste separate. La notizia ha fatto clamore, perché i due vivevano separatamente da almeno cinque anni e il Principe da circa un anno frequentava pubblicamente Adriana Abascal.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Emanuele Filiberto di Savoia rinuncia al divorzio ma vuole l’annullamento dalla Sacra Rota

Notizie correlate

Emanuele Filiberto di Savoia «chiederà alla Sacra Rota di annullare il suo matrimonio con Clotilde Courau»Era il marzo 2025 quando il principe, in un'intervista al Corriere della Sera, aveva ufficializzato la fine del matrimonio con Clotilde Courau,...

Emanuele Filiberto vuole annullare il suo matrimonio: la richiesta alla Sacra RotaEmanuele Filiberto vorrebbe chiedere l'annullamento del matrimonio alla Sacra Rota, nonostante sia stato sposato 20 anni con Clotilde Courau Secondo...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Emanuele Filiberto di Savoia chiederà alla Sacra Rota di annullare il suo matrimonio con Clotilde Courau; Emanuele Filiberto di Savoia vorrebbe che la Sacra Rota dichiarasse nullo il matrimonio con Clotilde Courau; Un allenatore di Serie A, il capo di Sportitalia ed Emanuele Filiberto di Savoia; Emanuele Filiberto divorzia da Clotilde Coreau: Ci rispettiamo, dice. Poi, fa il nome di Adriana.

Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal insieme a Tokyo. C’è anche Vittoria, ma nessuna foto con la fidanzata di papàCon il viaggio a Tokyo, per una serie di eventi degli Ordini Dinastici, Emanuele Filiberto e Adriana Abascal confermano la pace fatta. oggi.it

Emanuele Filiberto vuole far annullare dalla Sacra Rota le nozze con Clotilde CourauLeggi su Sky TG24 l'articolo Emanuele Filiberto vuole far annullare dalla Sacra Rota le nozze con Clotilde Courau ... tg24.sky.it

“In tre anni la Serie B” Magari! Obiettivo dichiarato, senza mezzi termini. Emanuele Filiberto, Presidente Onorario del Savoia, dopo la storica promozione in Serie C, punta già più in alto. Tra sogni concreti, il dialogo con il Sindaco di Torre Annunziata e il pr - facebook.com facebook

Emanuele Filiberto vorrebbe che la Sacra Rota dichiarasse nullo il matrimonio con Clotilde Courau x.com