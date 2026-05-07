Elisabetta Gregoraci ha annunciato la scomparsa della sua cagnolina Diva, una Yorkshire Terrier. La cucciola aveva 17 anni e aveva condiviso molti anni della vita dell’ex concorrente di reality. La notizia è stata comunicata tramite i social, dove la Gregoraci ha espresso il suo dolore. La cagnolina si è spenta dopo un lungo periodo di malattia.

Elisabetta Gregoraci dice addio alla sua cagnolina Diva. La cucciola di razza Yorkshire Terrier se ne è andata all’età di 17 anni. Una perdita difficile da metabolizzare per la showgirl calabrese. Diva è stata infatti la sua ombra per quasi un ventennio. Elisabetta Gregoraci ha reso omaggio alla sua cagnolina condividendo una serie di scatti che la ritraggono insieme a lei in varie tappe della sua vita. Immagini che documentano l’amore infinito che le legava. “Ti ho scelta tra tante – scrive a corredo della carrellata di foto – ma in realtà sei stata tu a scegliere me, con quella linguetta simpatica e le tue pose buffe. E da quel momento non ci siamo più lasciate.🔗 Leggi su Perizona.it

© Perizona.it - Elisabetta Gregoraci, morta la cagnolina Diva: “17 anni insieme”

Elisabetta Gregoraci in lacrime: morta Diva dopo 17 anni insieme — l'addio che spezza il cuore

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