Elisabetta Gregoraci ha annunciato la perdita della sua cagnolina Diva, descrivendola come una presenza che li ha sempre protetti. La decisione di salutare un animale tanto amato rappresenta un momento di grande emozione, spesso difficile da affrontare. La loro relazione ha lasciato un segno profondo, e il ricordo della cagnolina rimarrà vivo tra chi l’ha conosciuta. La notizia ha suscitato reazioni di tristezza tra i fan e gli amici dell’attrice.

Non è mai facile dire addio a un compagno di vita, anche (e soprattutto) se si tratta dei nostri amici a quattro zampe. Elisabetta Gregoraci ha dovuto salutare per sempre la sua amata cagnolina Diva, con lei per ben 17 anni insieme. Lo ha fatto su Instagram, pubblicando un carosello di foto e parole ricolme d’amore per lei. Elisabetta Gregoraci e l’addio alla cagnolina Diva su Instagram. Venti foto che non possono raccontare tutti i momenti trascorsi insieme: Elisabetta Gregoraci ha detto addio alla cagnolina Diva, sua compagna di vita per 17 anni, un pezzo di vita che la showgirl ha cercato di ricordare tramite degli scatti e parole d’amore che solo un legame del genere, così lungo e intenso, può far sbocciare.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elisabetta Gregoraci dice addio all’amata cagnolina Diva: “Ci hai protetti”

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