Il sold out e tutte le emozioni di Elisa al Palazzo Dello Sport di Roma Photogallery

Elisa ha portato il suo concerto al Palazzo Dello Sport di Roma, registrando il tutto esaurito. La cantante, reduce dal tour dell’autunno precedente, ha eseguito il suo spettacolo davanti a un pubblico numeroso. La serata ha visto l’artista riproporre i brani più noti, in un’atmosfera di grande entusiasmo. La performance si è tenuta in uno dei principali palasport della città, attirando molti spettatori.

Reduce dal successo del tour della scorso autunno, Elisa è ritornata nei principali palasport della Penisola, raccogliendo nella serata di ieri, l’abbraccio del Palazzo Dello Sport di Roma. Elisa, le foto del concerto al Palazzo Dello Sport di Roma. Alla vigilia della serie di concerti, la cantautrice di Monfalcone aveva annunciato l’arrivo di nuova musica, spoilerando al tempo stesso alcuni dei brani appartenenti al passato presenti in una rinnovatissima tracklist. L’apertura dello show è affidata a Un Filo Di Seta Negli Abissi, singolo estratto da L’Anima Vola, primo album in italiano dell’artista, per poi procedere nel racconto dei quasi trent’anni di carriera, snocciolando super hit che hanno costituito lo scheletro dello show: Stay, Labyrinth, le sanremesi Luce e O Forse Sei Tu.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il sold out e tutte le emozioni di Elisa al Palazzo Dello Sport di Roma (Photogallery) Notizie correlate Il ritorno sold out di Fabrizio Moro al Palazzo Dello Sport di Roma (Photogallery)Fabrizio Moro ha dato un assaggio del nuovo tour direttamente dal palco del Palazzo Dello Sport della sua Roma, completamente sold out, dove è... Doppio sold out di Tommaso Paradiso al Palazzo Dello Sport di Roma (Photogallery del concerto)Reduce dal debutto al Festival di Sanremo con la canzone “I romantici”, tra i brani più suonati in radio sin dall’uscita, è partito il tour di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Blanco, primo tour nei palazzetti al Palazzo dello Sport | 29-30 aprile 2026; Annalisa chiuderà i concerti in primavera al Palarescifina, prima data sold out; Concerto Elisa a Roma 2026: scaletta e orari del live sold out al Palazzo dello Sport; Tommaso Paradiso in concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze. Il sold out e tutte le emozioni di Elisa al Palazzo dello Sport di Roma (Photogallery)Reduce dal successo del tour della scorso autunno, Elisa è ritornata nei principali palasport ... msn.com Tommaso Paradiso il 18 e 19 aprile al Palazzo dello Sport di Roma (entrambe le date sold out)TOMMASO PARADISO PARTITO IL TOUR NEI PALASPORT SABATO 18 E DOMENICA 19 APRILE DOPPIO APPUNTAMENTO SOLD OUT AL PALAZZO DELLO SPORT DI ROMA ... romadailynews.it All Music Italia. . Fabrizio Moro al Palazzo dello sport di Roma, anteprima del tour “Non ho paura di niente live 2026” - facebook.com facebook