Elezioni comunali La sfida dei giovani passa da Mezzacapo | Marcianise è il momento di costruire il futuro
A poche settimane dalle elezioni comunali, il dibattito si concentra sulla partecipazione dei giovani. A Marcianise, alcuni candidati si presentano con un forte impegno a rappresentare le nuove generazioni, sottolineando la volontà di contribuire al progresso della città. La campagna elettorale vede un confronto tra diverse proposte, con particolare attenzione alle idee di chi desidera portare un cambiamento attraverso il coinvolgimento dei più giovani.
Marcianise si prepara alle prossime elezioni comunali con nuove energie e volti giovani pronti a mettersi in gioco per il futuro della città. Tra questi c’è Maria Mezzacapo, giovane candidata nella lista “Marcianise sul Serio”, a sostegno della candidata sindaco, la dottoressa Maria Luigia Iodice.🔗 Leggi su Casertanews.it
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