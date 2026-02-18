Elezioni Vivila Marcianise | Definire il perimetro del campo largo per costruire un progetto serio

Vivila Marcianise ha annunciato l’obiettivo di definire il perimetro del campo largo per avviare un progetto serio alle prossime elezioni comunali. La decisione nasce dalla volontà di unire diverse forze politiche e civiche, con l’intenzione di presentare una candidatura condivisa. A tre mesi dalla data prevista, il movimento lavora attivamente per consolidare alleanze e arrivare preparato. Con questa strategia, Vivila intende rafforzare il proprio ruolo nella corsa elettorale e coinvolgere più cittadini possibili. La sfida ora è convincere i vari attori locali a unirsi.

Il gruppo prova a 'stringere i tempi' ma avvisa: "Con principi di costituzione chiari, l'individuazione del rappresentante delle idee politiche non diventa una priorità né una necessità" Mancano poco più di tre mesi alla presunta data delle prossime elezioni comunali a Marcianise e il movimento Vivila prova a 'stringere i tempi'. Il gruppo, che si è già strutturato nelle scorse settimane e che era rappresentato in consiglio comunale da Raffaele Delle Curti, fa sapere che "a seguito della partecipazione al tavolo del campo largo di centrosinistra svoltosi lunedì, il movimento Vivila ritiene fondamentale, in questa fase, definire con chiarezza il perimetro politico e programmatico della coalizione.