Elezioni comunali Festa della mamma in piazza per Antonia Mazzarella

Domenica 10 maggio si svolgerà un evento pubblico a San Nicola la Strada, in concomitanza con la Festa della Mamma. La manifestazione sarà dedicata alla figura di Antonia Mazzarella e si svolgerà in piazza, coinvolgendo cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali. La giornata si inserisce nel calendario delle elezioni comunali, che si terranno nello stesso periodo.

Si terrà domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, un importante appuntamento pubblico dedicato alla vita politica e amministrativa della città di San Nicola la Strada. L’evento avrà luogo presso la Villa Rotonda di San Nicola la Strada (emiciclo Est), con inizio previsto intorno.🔗 Leggi su Casertanews.it

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