Elezioni comunali Tre gruppi pensano alla coalizione per sfidare il sindaco uscente

A San Cipriano d'Aversa, tre gruppi politici hanno deciso di unire le forze per sfidare il sindaco uscente alle prossime elezioni comunali di maggio. La decisione nasce dalla volontà di rafforzare la propria presenza e proporre un’alternativa concreta alla guida attuale del paese. Nei giorni scorsi, i rappresentanti dei gruppi hanno tenuto incontri per definire i dettagli della coalizione e presentare un programma condiviso. La loro scelta arriva dopo settimane di confronti e analisi della situazione locale.

Non si trova ancora l'intesa sul nome dell'aspirante primo cittadino ma si valuta la possibilità di un accordo politico per le amministrative Il quadro politico a San Cipriano d'Aversa entra in una nuova fase in vista delle elezioni comunali di maggio. I movimenti civici Prima San Cipriano, Miglioriamo San Cipriano e San Ciprianesi al Centro starebbero valutando l'apertura del tavolo di confronto ad altre realtà associative e politiche del territorio, nel tentativo di superare l'impasse sulla scelta del candidato sindaco. Sul tavolo, secondo quanto trapela, ci sarebbe il coinvolgimento del neonato comitato "Rinascita San Cipriano" e del gruppo riconducibile all'avvocato Donato Belloro.