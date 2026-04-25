Bomarzo elezioni amministrative 2026 | tutte le liste e i nomi dei candidati

A Bomarzo sono stati annunciati i tre candidati per le prossime elezioni amministrative del 2026. Il sindaco uscente, Marco Perniconi, si presenta per un nuovo mandato. Accanto a lui, ci sono Helene Di Maggio e Alessandra Zena, entrambe candidate alla carica di primo cittadino. Al momento, queste sono le candidature ufficiali per le elezioni che si terranno tra circa due anni.

Elezioni amministrative 2026, i candidati sindaco a Bomarzo sono tre: il primo cittadino uscente Marco Perniconi, Helene Di Maggio e Alessandra Zena.Cliccando sui link di seguito, le liste elettorali con i nomi dei candidati consiglieri comunali divisi per candidato sindaco.Per eventuali.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Elezioni amministrative 2026, Marco Perniconi sindaco: la lista e tutti i nomi dei candidati consiglieri

Leggi anche: Elezioni amministrative 2026, Alessandra Zena sindaco: la lista e tutti i nomi dei candidati consiglieri

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Elezioni comunali 2026: scattano le regole per la propaganda elettorale; Verso le elezioni: a Blera ancora Mazzarella-Torelli, Perniconi senza rivali a Bomarzo; Elezioni Comunali il 24 e 25 Maggio 2026 per il rinnovo dei Sindaci e dei Consigli Comunali. Nel Lazio sono 37 i Comuni al voto. 9 con più di 15mila abitanti; Corsa a cinque a Civita Castellana, per ora liste uniche a Blera e Bomarzo.

Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidatiElezioni amministrative 2026, si vota il 24 e il 25 maggio. Ecco i comuni al voto, le liste e il vademecum per votare ... infocilento.it

Amministrative nella Tuscia: candidati, alleanze e incognite nei comuni al votoDI WANDA CHERUBINI VITERBO- Il conto alla rovescia per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio entra nella fase decisiva nei comuni della Tuscia, dove tra conferme, nuove candidature e divisioni ... online-news.it

Liste e candidati sindaco di Civita Castellana, Blera e Bomarzo e di Santa Marinella - In progress Leggi qui: https://www.tusciaweb.eu/2026/04/elezioni-comunali-2026-liste-e-candidati-sindaco/ - facebook.com facebook