Blera elezioni amministrative 2026 | tutte le liste e i nomi dei candidati

A Blera, alle prossime elezioni amministrative del 2026, si presentano due candidati per la carica di sindaco. Il primo è il sindaco uscente, Nicola Mazzarella, mentre il suo sfidante è Alessio Polidori. Le liste dei partiti e le candidature sono state ufficializzate nelle settimane scorse, dando origine a un confronto diretto tra i due aspiranti alla guida del paese.

Elezioni amministrative 2026, i candidati sindaco a Blera sono due: il primo cittadino uscente Nicola Mazzarella e Alessio Polidori.Cliccando sui link di seguito, le liste elettorali con i nomi dei candidati consiglieri comunali divisi per candidato sindaco.Per eventuali precisazioni inviare una.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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