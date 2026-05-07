Elezioni amministrative 2026 | le procedure speciali e le agevolazioni per chi viaggia

In vista delle elezioni amministrative 2026, previste per il 24 e 25 maggio con un eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno, il Ministero dell’Interno ha comunicato le procedure speciali per l’esercizio del diritto di voto. Sono state stabilite anche alcune agevolazioni dedicate ai cittadini che devono viaggiare per raggiungere il proprio seggio. Queste disposizioni riguardano le modalità di voto e le condizioni di accesso ai servizi dedicati.

In vista delle elezioni amministrative 2026, in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio, con eventuale turno di ballottaggio fissato per il 7 e 8 giugno, il Ministero dell’Interno ha diffuso le disposizioni relative alle procedure speciali per l’esercizio del diritto di voto da parte di.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Zone economiche speciali e procedure amministrative: esperti a confronto Referendum, agevolazioni e rimborsi per chi viaggia per andare a votareConsultabile anche sul sito del Comune la comunicazione della Prefettura: sconti per treni, aerei, autostrade e viaggi via mare per raggiungere il... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026: domande per scrutatori dal 30 aprile al 5 maggio 2026; Amministrative 2026 | Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova; Amministrative 2026: guida operativa per le prossime elezioni comunali; Elezioni comunali 2026, tutte le informazioni utili. Sondaggi politici, le intenzioni di voto a circa due settimane dalle elezioni comunali. Tutti i DATIL’ultimo sondaggio SWG, realizzato su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia, ha offerto uno spunto interessante sulle tendenze politiche a circa due settimane dalle elezioni am ... strettoweb.com Elezioni Salerno 2026, la guida. Candidati, liste e come si votaLa candidatura segna anche la rottura politica con il PD campano. In tutto sono 8 i candidati sindaco e 21 le liste presentate. Si vota domenica 24 maggio (ore 7-23) e lunedì 25 maggio (ore 7-15). In ... money.it Apertura straordinaria degli Uffici dei Servizi Demografici. Elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio 2026 - facebook.com facebook