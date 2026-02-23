Referendum agevolazioni e rimborsi per chi viaggia per andare a votare

Il governo ha deciso di offrire agevolazioni tariffarie ai cittadini che devono spostarsi per votare al referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo. La misura si applica già dal 13 marzo e mira a facilitare la partecipazione democratica. Gli elettori potranno usufruire di rimborsi e sconti sui mezzi pubblici, anche per i viaggi di andata e ritorno. Questa iniziativa punta a coinvolgere più persone alle urne.

Consultabile anche sul sito del Comune la comunicazione della Prefettura: sconti per treni, aerei, autostrade e viaggi via mare per raggiungere il seggio In occasione del referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo, sono previste agevolazioni tariffarie per gli elettori che devono affrontare viaggi per raggiungere il seggio, già a partire dal 13 marzo. Le agevolazioni riguardano i percorsi ferroviari, via mare, autostradali e aerei sia per i residenti all’estero sia per chi abita in Italia. Per i percorsi ferroviari (viaggio di andata a partire dal 13 marzo, di ritorno non oltre il 12 aprile), Trenitalia spa prevede riduzioni del 60 per cento sulle tariffe regionali e del 70 per cento per il servizio nazionale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

