Zone economiche speciali e procedure amministrative | esperti a confronto

Venerdì 20 febbraio, alle 15.30, esperti si riuniscono a Brindisi per discutere delle Zone economiche speciali e delle procedure amministrative, concentrandosi sulle opportunità di rilancio industriale della città. L’incontro si terrà nella sala conferenze del Consorzio Asi e vedrà la partecipazione di professionisti del settore, pronti a confrontarsi sulle sfide e le strategie da adottare. Tra i temi principali ci saranno le modalità di semplificazione delle pratiche burocratiche e il ruolo dell’ufficio commissariale nel favorire la ripresa economica locale.

Tema "Zes e Ufficio Commissariale – Per la reindustrializzazione di Brindisi. L'effetto sul territorio delle nuove procedure amministrative" BRINDISI - Venerdì 20 febbraio, alle ore 15.30, nella sala conferenze del Consorzio Asi di Brindisi, avrà luogo un incontro sul tema "Zes e ufficio commissariale – Per la reindustrializzazione di Brindisi. L'effetto sul territorio delle nuove procedure amministrative". Dopo i saluti del presidente del Consorzio Asi di Brindisi Franco Gentile, del sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna e del Presidente del Consiglio della Regione Puglia Antonio Matarrelli, sono previsti gli interventi dell'on.